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Канада в рамках миссии UNIFIER подготовила более 43 тысяч украинских защитников

Канада в рамках миссии UNIFIER подготовила более 43 тысяч украинских защитников

Киев  •  УНН

 • 603 просмотра

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В рамках операции UNIFIER с 2015 года канадские военные обучили более 43 000 украинских военнослужащих. Программа охватывает базовую и специализированную подготовку для повышения эффективности ВСУ на поле боя.

Благодаря операции UNIFIER канадские военные подготовили более 43 000 украинских военных. Об этом информирует Объединенное оперативное командование Канады в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Отмечается, что операция UNIFIER - это программа военной подготовки Вооруженных сил Канады для Сил безопасности Украины.

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Она началась в 2015 году как часть международной поддержки Украины на фоне военной агрессии со стороны россии.

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Программа охватывает широкий спектр подготовки - от базовой военной подготовки до специализированных тренировок для повышения эффективности украинских военных подразделений на поле боя.

Более 43 тысяч членов силовых структур Украины прошли обучение в рамках операции UNIFIER после ее начала в 2015 году

- говорится в сообщении.

В 2025 году канадские военные продолжат работать с украинскими коллегами, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление украинской армии.

Операция UNIFIER

Операция UNIFIER - это вклад Вооруженных Сил Канады в безопасность Украины. Эта программа была внедрена с началом разжигания россиянами на Востоке Украины и аннексии Крыма.

UNIFIER является частью многонациональной совместной группы, состоящей из США, Великобритании, Канады, Швеции, Польши, Литвы и Дании.

Напомним

Канадские военные инструкторы моделируют реалистичные боевые сценарии, чтобы обучить украинских солдат современной тактике ведения войны в рамках операции UNIFIER для защиты от российского вторжения.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
daniyaДания
kanadaКанада
litvaЛитва
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

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