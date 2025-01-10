Канада в рамках миссии UNIFIER подготовила более 43 тысяч украинских защитников
Киев • УНН
В рамках операции UNIFIER с 2015 года канадские военные обучили более 43 000 украинских военнослужащих. Программа охватывает базовую и специализированную подготовку для повышения эффективности ВСУ на поле боя.
Благодаря операции UNIFIER канадские военные подготовили более 43 000 украинских военных. Об этом информирует Объединенное оперативное командование Канады в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Отмечается, что операция UNIFIER - это программа военной подготовки Вооруженных сил Канады для Сил безопасности Украины.
Она началась в 2015 году как часть международной поддержки Украины на фоне военной агрессии со стороны россии.
Программа охватывает широкий спектр подготовки - от базовой военной подготовки до специализированных тренировок для повышения эффективности украинских военных подразделений на поле боя.
Более 43 тысяч членов силовых структур Украины прошли обучение в рамках операции UNIFIER после ее начала в 2015 году
В 2025 году канадские военные продолжат работать с украинскими коллегами, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление украинской армии.
Операция UNIFIER
Операция UNIFIER - это вклад Вооруженных Сил Канады в безопасность Украины. Эта программа была внедрена с началом разжигания россиянами на Востоке Украины и аннексии Крыма.
UNIFIER является частью многонациональной совместной группы, состоящей из США, Великобритании, Канады, Швеции, Польши, Литвы и Дании.
Напомним
Канадские военные инструкторы моделируют реалистичные боевые сценарии, чтобы обучить украинских солдат современной тактике ведения войны в рамках операции UNIFIER для защиты от российского вторжения.