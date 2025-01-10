Канада в рамках миссии UNIFIER подготовила более 43 тысяч украинских защитников

Благодаря операции UNIFIER канадские военные подготовили более 43 000 украинских военных. Об этом информирует Объединенное оперативное командование Канады в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Отмечается, что операция UNIFIER - это программа военной подготовки Вооруженных сил Канады для Сил безопасности Украины.

Она началась в 2015 году как часть международной поддержки Украины на фоне военной агрессии со стороны россии.

Программа охватывает широкий спектр подготовки - от базовой военной подготовки до специализированных тренировок для повышения эффективности украинских военных подразделений на поле боя.

Более 43 тысяч членов силовых структур Украины прошли обучение в рамках операции UNIFIER после ее начала в 2015 году