Канадські інструктори показали, як навчають бійців ЗСУ навичкам сучасного бою

У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських захисників ефективним діям в умовах сучасної війни. Відео розміщене на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Хочеш відчути смак бою? Щоб допомогти воїнам України захистити свою країну від російських окупантів, ми робимо все можливе, щоб імітувати реалії війни під час підготовки в рамках операції UNIFIER йдеться у дописі до відео.

Канадські військові показали, як навчають українських саперів