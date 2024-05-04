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Канадські інструктори показали, як навчають бійців ЗСУ навичкам сучасного бою

Київ • УНН

 • 54495 перегляди

Канадські військові інструктори моделюють реалістичні бойові сценарії, щоб навчити українських солдатів сучасній тактиці ведення війни в рамках операції UNIFIER для захисту від російського вторгнення.

У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських захисників ефективним діям в умовах сучасної війни. Відео розміщене на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Хочеш відчути смак бою? Щоб допомогти воїнам України захистити свою країну від російських окупантів, ми робимо все можливе, щоб імітувати реалії війни під час підготовки в рамках операції UNIFIER

йдеться у дописі до відео.

Канадські військові показали, як навчають українських саперів22.02.24, 03:52 • 31204 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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