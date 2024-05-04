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Канадские инструкторы показали, как обучают бойцов ВСУ навыкам современного боя
Канадские военные инструкторы моделируют реалистичные боевые сценарии, чтобы научить украинских солдат современной тактике ведения войны в рамках операции UNIFIER для защиты от российского вторжения.
Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми
Трое пропавших серферов, двое австралийцев и один американец, были найдены мертвыми вблизи Энсенады, Мексика.
The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву
В случае избрания президентом Трамп планирует потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, за исключением помощи Украине.
Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности
Украина готова усилить сотрудничество с ЕС в противодействии киберугрозам со стороны России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде
Трое граждан Индии были арестованы и обвинены в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало серьезный дипломатический конфликт между двумя странами.
Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов
G7 планирует выделить Киеву 50 миллиардов долларов помощи из замороженных российских активов, а США ведут переговоры о подписании соглашения на саммите G7 в июне.
Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента
Страны-участницы Мирного саммита в Швейцарии 15-16 июня выработают общую переговорную позицию и передадут ее России как первый шаг к справедливому миру в Украине.
В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены
Фонд государственного имущества Украины продал "Львовдипрокоммунстрой" на аукционе за 15 миллионов гривен, что в 59 раз превышает стартовую цену в 255,2 тысячи гривен.
Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех
Четыре человека, в том числе ребенок и две пожилые женщины, получили ранения, когда гражданское офисное здание в Харькове загорелось из-за падения обломков сбитого иранского беспилотника "Шахид".
Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Каир, Египет, для участия во встречах по посредничеству в прекращении огня и освобождении заложников в конфликте в Газе.