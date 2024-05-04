Канадские инструкторы показали, как обучают бойцов ВСУ навыкам современного боя

В Вооруженных силах Канады показали, как военнослужащие этой страны обучают украинских защитников эффективным действиям в условиях современной войны. Видео размещено на странице канадской тренировочной миссии UNIFIER в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Хочешь почувствовать вкус боя? Чтобы помочь воинам Украины защитить свою страну от российских оккупантов, мы делаем все возможное, чтобы имитировать реалии войны во время подготовки в рамках операции UNIFIER говорится в заметке к видео.

Канадские военные показали, как обучают украинских саперов