Канадские военные показали, как обучают украинских саперов

В Вооруженных силах Канады показали, как военнослужащие этой страны обучают украинских саперов. Об этом говорится на странице канадской тренировочной миссии UNIFIER в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Чтобы разминировать вероятное минное поле, нужны навыки и терпение. Именно поэтому одним из многих навыков, которым саперы Вооруженных сил Канады обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках операции UNIFIER, является безопасное обнаружение и обезвреживание вражеских мин говорится в заметке.

Дополнение

В рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015 года подготовили почти 40 тыс. украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев обучение было возобновлено в Великобритании, Польше и Латвии.

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