Канадские военные показали, как обучают украинских саперов
Киев • УНН
Канадские военные продемонстрировали, как они обучают украинских саперов безопасно выявлять и обезвреживать вражеские мины в рамках операции UNIFIER.
В Вооруженных силах Канады показали, как военнослужащие этой страны обучают украинских саперов. Об этом говорится на странице канадской тренировочной миссии UNIFIER в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Чтобы разминировать вероятное минное поле, нужны навыки и терпение. Именно поэтому одним из многих навыков, которым саперы Вооруженных сил Канады обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках операции UNIFIER, является безопасное обнаружение и обезвреживание вражеских мин
Дополнение
В рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015 года подготовили почти 40 тыс. украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев обучение было возобновлено в Великобритании, Польше и Латвии.
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Канадские военные показали, как обучают украинских саперов
Канадские военные продемонстрировали, как они обучают украинских саперов безопасно выявлять и обезвреживать вражеские мины в рамках операции UNIFIER.
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