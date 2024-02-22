Канадські військові показали, як навчають українських саперів
Київ • УНН
Канадські військові продемонстрували, як вони навчають українських саперів безпечно виявляти та знешкоджувати ворожі міни в рамках операції UNIFIER.
У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських саперів. Про це йдеться на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Щоб розмінувати ймовірне мінне поле, потрібні навички та терпіння. Саме тому однією з багатьох навичок, яких сапери Збройних сил Канади навчають військовослужбовців Збройних сил України в рамках операції UNIFIER, є безпечне виявлення та знешкодження ворожих мін
Доповнення
У рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015 року підготували майже 40 тис. українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.
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