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Канадські військові показали, як навчають українських саперів

Канадські військові показали, як навчають українських саперів

Київ • УНН

 • 31204 перегляди

Канадські військові продемонстрували, як вони навчають українських саперів безпечно виявляти та знешкоджувати ворожі міни в рамках операції UNIFIER.

У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських саперів. Про це йдеться на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Щоб розмінувати ймовірне мінне поле, потрібні навички та терпіння. Саме тому однією з багатьох навичок, яких сапери Збройних сил Канади навчають військовослужбовців Збройних сил України в рамках операції UNIFIER, є безпечне виявлення та знешкодження ворожих мін

 йдеться у дописі.

Доповнення

У рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015 року підготували майже 40 тис. українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

Норвегія надає два літаки F-16 та інструкторів для навчання українських пілотів в Данії03.01.24, 12:53 • 32401 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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