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Канада в межах місії UNIFIER підготувала понад 43 тисячі українських захисників

Київ • УНН

 • 33496 перегляди

В рамках операції UNIFIER з 2015 року канадські військові навчили понад 43 000 українських військовослужбовців. Програма охоплює базову та спеціалізовану підготовку для підвищення ефективності ЗСУ на полі бою.

Завдяки операції UNIFIER канадські військові підготували понад 43 000 українських військових. Про це інформує Обʼєднане оперативне командування Канади у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що операція UNIFIER - це програма військового вишколу Збройних сил Канади для Сил безпеки України.

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Вона розпочалася у 2015 році як частина міжнародної підтримки України на тлі військової агресії з боку росії.

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Програма охоплює широкий спектр підготовки — від базової військової підготовки до спеціалізованих тренувань для підвищення ефективності українських військових підрозділів на полі бою.

Понад 43 тисячі членів силових структур України пройшли навчання в рамках операції UNIFIER після її започаткування у 2015 році

- йдеться у повідомленні.

У 2025 році канадські військові продовжать працювати з українськими колегами, щоб забезпечити подальше зміцнення української армії.

Операція UNIFIER

Операція UNIFIER — це внесок Збройних Сил Канади у безпеку України. Ця програма була впроваджена з початком розпалювання росіянами на Сході України та анексії Криму.

UNIFIER є частиною багатонаціональної спільної групи, що складається зі США, Великої Британії, Канади, Швеції, Польщі, Литви та Данії.

Нагадаємо

Канадські військові інструктори моделюють реалістичні бойові сценарії, щоб навчити українських солдатів сучасній тактиці ведення війни в рамках операції UNIFIER для захисту від російського вторгнення.

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