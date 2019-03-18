Канада начинает новый этап военной миссии в Украине - до 2022 года

"Тренировки, которое проводят канадские вооруженные силы, прямо помогают украинской армии поддерживать домашнюю безопасность и территориальную целостность и делают вклад в реиогионльну и международную безопасность", - говорится в совместном заявлении министров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подразделения ВС Украины получили более 50 автомобилей от Канады

Мандат миссии распространяется до 2022 года. В составе миссии 200 канадских военнослужащих, которые будут учить украинских коллег по 5 направлениям подготовки: тактика малых групп и снайперская подготовка, разминирование, военная полиция, полевая медицина и логистика.

"Это реальная помощь, которая спасает жизни наших братьев и сестер на фронте. Плюс это очень ценное двустороннее обучение: для нас это возможность поделиться бесценным боевым опытом с нашим очень близким партнером по НАТО", пояснил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

За предыдущие 4 года операции Unifier канадские тренировки прошли около 11 тыс. украинских военных.

Ранее СМИ сообщали, что Канада может объявить в понедельник о продлении миссии военных инструкторов в составе 200 человек в Украине.