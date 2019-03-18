Підрозділи ЗС України отримали понад 50 автівок від Канади

За інформацією відомства, церемонія вручення ключів та сертифікатів на техніку відбулася у Львові, на базі Західного територіального управління ВСП ЗС України.



За словами представника канадської сторони, офіцера військової поліції ЗС Канади капітана Берні Карона, цей проект готувався упродовж півтора року.



"Працюючи із керівництвом ВСП ЗС України, ми визначили, які технічні ресурси має українська військова поліція і що необхідно для вдосконалення тренувального процесу та виконання повсякденних завдань підрозділами ВСП ЗС України. Це зокрема в навчальному центрі ВСП та інших територіальних підрозділах", — зазначив офіцер військової поліції ЗС Канади.



З його слів, ЗС України було передано 56 автомобілів Ford різних модифікацій. Частина переданої техніки залишиться у Львові.



Як зазначив посол Канади в Україні Роман Ващук у Twitter, вартість такої допомоги Україні складає понад мільйон доларів.



"Це набагато більше ніж передача автомобілів вартістю 1,2 млн дол. Це завершення комплексної дворічної програми повного перезапуску навчальної системи Військової Служби Правопорядку", - написав дипломат.



Як повідомляв УНН, Канада надасть Україні фінансування для протидії негативному впливу дезінформації під час виборчого процесу в країні.