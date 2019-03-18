Подразделения ВС Украины получили более 50 автомобилей от Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Представители учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER от Вооруженных сил Канады передали для нужд подразделений военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины более 50 единиц автомобильной техники, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.
По информации ведомства, церемония вручения ключей и сертификатов на технику состоялась во Львове на базе Западного территориального управления ВСП ВС Украины.
По словам представителя канадской стороны, офицера военной полиции ВС Канады капитана Берне Карона, этот проект готовился в течение полутора лет.
"Работая с руководством ВСП ВС Украины, мы определили, какие технические ресурсы имеет украинская военная полиция и что необходимо для совершенствования тренировочного процесса и выполнения повседневных задач подразделениями ВСП ВС Украины. Это, в частности в учебном центре ВСП и других территориальных подразделениях", - отметил офицер военной полиции ВС Канады.
По его словам, ВС Украины было передано 56 автомобилей Ford различных модификаций. Часть переданной техники останется во Львове.
Как отметил посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter, стоимость такой помощи Украине составляет более миллиона долларов.
"Это больше чем передача автомобилей стоимостью 1,2 млн долл. Это завершение комплексной двухлетней программы полного перезапуска учебной системы Военной службы правопорядка", - написал дипломат.
Как сообщал УНН, Канада предоставит Украине финансирование для противодействия негативному влиянию дезинформации во время избирательного процесса в стране.