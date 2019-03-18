Подразделения ВС Украины получили более 50 автомобилей от Канады

По информации ведомства, церемония вручения ключей и сертификатов на технику состоялась во Львове на базе Западного территориального управления ВСП ВС Украины.



По словам представителя канадской стороны, офицера военной полиции ВС Канады капитана Берне Карона, этот проект готовился в течение полутора лет.



"Работая с руководством ВСП ВС Украины, мы определили, какие технические ресурсы имеет украинская военная полиция и что необходимо для совершенствования тренировочного процесса и выполнения повседневных задач подразделениями ВСП ВС Украины. Это, в частности в учебном центре ВСП и других территориальных подразделениях", - отметил офицер военной полиции ВС Канады.



По его словам, ВС Украины было передано 56 автомобилей Ford различных модификаций. Часть переданной техники останется во Львове.



Как отметил посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter, стоимость такой помощи Украине составляет более миллиона долларов.



"Это больше чем передача автомобилей стоимостью 1,2 млн долл. Это завершение комплексной двухлетней программы полного перезапуска учебной системы Военной службы правопорядка", - написал дипломат.



Как сообщал УНН, Канада предоставит Украине финансирование для противодействия негативному влиянию дезинформации во время избирательного процесса в стране.