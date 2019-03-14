Канада фінансово допоможе Україні боротися з дезінформацією на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Канада надасть Україні фінансування для протидії негативному впливу дезінформації під час виборчого процесу в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд.
"Канада виділяє кошти на ініціативи, спрямовані на протидію негативному впливу дезінформації на виборах в Україні, підтримку виборчої реформи в Україні", - сказала Фріланд, додавши, що підтримувані ініціативи також стосуються залучення більшої кількості жінок у виборчий процес в країні.
Також вона оголосила про те, що за рішенням канадського уряду, очолювати канадську місію зі спостереження за виборами в Україні буде Ллойд Ексуорсі. "Спостереження за виборами є одним з найбільш прозорих і відповідальних способів підтримки демократії", - додала голова МЗС Канади.
"Канада буде й надалі відстоювати інтереси народу України, її суверенітет і територіальну цілісність", - підсумувала Фріланд.
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Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.