Канада финансово поможет Украине бороться с дезинформацией на выборах

"Канада выделяет средства на инициативы, направленные на противодействие негативному влиянию дезинформации на выборах в Украине, поддержку избирательной реформы в Украине", - сказала Фриланд, добавив, что поддерживаемые инициативы также касаются привлечения большего количества женщин в избирательный процесс в стране.

Также она объявила о том, что по решению канадского правительства, возглавлять канадскую миссию по наблюдению за выборами в Украине будет Ллойд Эксуорси. "Наблюдение за выборами является одним из самых прозрачных и ответственных способов поддержки демократии", - добавила глава МИД Канады.

"Канада будет и впредь отстаивать интересы народа Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - подытожила Фриланд.

Напомним, Facebook разъяснил, как будет действовать во время выборов в Украине.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.