Канада починає новий етап військової місії в Україні - до 2022 року

КИЇВ. 18 березня. УНН. Канадський уряд оголосив про продовження військової тренувальної місії Unifier в Україні до 2022 року. Про це рішення на спеціальній церемонії в Оттаві оголосили міністр оборони Харджит Сейджан та міністр закордонних справ Христя Фріланд, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства України у Канаді.