Канада починає новий етап військової місії в Україні - до 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Канадський уряд оголосив про продовження військової тренувальної місії Unifier в Україні до 2022 року. Про це рішення на спеціальній церемонії в Оттаві оголосили міністр оборони Харджит Сейджан та міністр закордонних справ Христя Фріланд, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства України у Канаді.
“Тренування, яке надають канадські збройні сили, прямо допомагає українській армії підтримувати домашню безпеку та територіальну цілісність і робить внесок у реіогіонльну та міжнародну безпеку”, – говориться у спільній заяві міністрів.
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Мандат місії поширюється до 2022 року. У складі місії 200 канадських військовослужбовців навчатимуть українських колег за 5 напрямками підготовки: тактика малих груп та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика.
“Це реальна допомога, яка рятує життя наших братів та сестер на фронті. Плюс це дуже цінне двостороннє навчання: для нас це можливість поділитися безцінним бойовим досвідом з нашим дуже близьким партнером по НАТО", пояснив посол України у Канаді Андрій Шевченко.
За попередні 4 роки операції Unifier канадське тренування пройшло близько 11 тисяч українських військових.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Канада може оголосити в понеділок про продовження місії військових інструкторів у складі 200 осіб в Україні.