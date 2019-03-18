Канадські військові інструктори продовжать місію в Україні

КИЇВ. 18 березня. УНН. Канада може оголосити в понеділок про продовження місії військових інструкторів у складі 200 осіб в Україні. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters, яке має коментарі джерел, що безпосередньо знайомі з ситуацією, але побажали залишитися неназваними.