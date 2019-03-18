Канадські військові інструктори продовжать місію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Канада може оголосити в понеділок про продовження місії військових інструкторів у складі 200 осіб в Україні. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters, яке має коментарі джерел, що безпосередньо знайомі з ситуацією, але побажали залишитися неназваними.
За даними видання, таку заяву зроблять міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та міністр оборони Харджит Сінгх Сейджан на прес-конференції у понеділок.
“Прес-секретар Сейджана відмовилася від коментарів, а представники Фріланд на запити про коментарі не відповіли”, — йдеться у повідомленні видання.
У агентстві зазначають, що інструктори з Канади, які вперше прибули до України ще у 2015 році, мають покинути країну наприкінці березня. Попри це, політичні та військові джерела дали зрозуміти, що військові будуть залишатися довше через напруженість відносин між Україною та Росією.
Додається, що канадська сторона не відправлятиме нових інструкторів, додало джерело.
Як повідомляв УНН, в п’яту річницю анексії Криму міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджан наголосив, що його країна буде твердо підтримувати Україну.