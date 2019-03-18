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Міноборони Канади в річницю анексії Криму: ми разом з Україною проти російської агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр оборони Канади Харджит Саджан висловив підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії в п’яту річницю анексії Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог міністра у Twitter.

Міноборони Канади в річницю анексії Криму: ми разом з Україною проти російської агресії

“Підтримка Канадою України непохитна. У той час, як ми відзначаємо п’яту річницю вторгнення Росії й окупації Криму, ми разом з українським народом виступаємо проти російської агресії”, — йдеться в повідомленні міністра в Twitter.

Нагадаємо, 15 березня уряд Канади оголосив, що включає 114 фізичних і 15 юридичних осіб до санкційного списку, в якому фігурують особи, наближені до російського президента Володимира Путіна. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що цей крок ухвалений урядом у відповідь на російську агресію і захоплення українських кораблів і моряків у листопаді 2018 року.

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Як повідомляв УНН, Україна і Канада обговорили ряд потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки, що можуть бути укладені у 2019 і 2020 роках.

Canada's support for Ukraine is unwavering. As we mark the fifth anniversary of Russia's invasion and ongoing occupation of Crimea, we stand with the Ukrainian people against Russian aggression as they work to enhance Ukraine's security and stability.

— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 16 березня 2019 р.

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