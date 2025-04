Минобороны Канады в годовщину аннексии Крыма: мы вместе с Украиной против российской агрессии

"Поддержка Канадой Украины непреклонна. В то время, как мы отмечаем пятую годовщину вторжения России и оккупации Крыма, мы вместе с украинским народом выступаем против российской агрессии", - говорится в сообщении министра в Twitter.

Напомним, 15 марта правительство Канады объявило, что включает 114 физических и 15 юридических лиц в санкционный список, в котором фигурируют лица, приближенные к российскому президенту Владимиру Путину. Министр иностранных дел Канады Фриланд заявила, что этот шаг принят правительством в ответ на российскую агрессию и захват украинских кораблей и моряков в ноябре 2018 года.

Как сообщал УНН, Украина и Канада обсудили ряд потенциальных контрактов по закупке вооружения и техники, которые могут быть заключены в 2019 и 2020 годах.

Canada's support for Ukraine is unwavering. As we mark the fifth anniversary of Russia's invasion and ongoing occupation of Crimea, we stand with the Ukrainian people against Russian aggression as they work to enhance Ukraine's security and stability.

- Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 16 марта 2019