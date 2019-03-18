Канадские военные инструкторы продолжат миссию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Канада может объявить в понедельник о продлении миссии военных инструкторов в составе 200 человек в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, которое имеет комментарии источников, непосредственно знакомы с ситуацией, но пожелавшие остаться неназванными.
По данным издания, такое заявление сделают министр иностранных дел Канады Фриланд и министр обороны Харджит Сингх Сейджан на пресс-конференции в понедельник.
"Пресс-секретарь Сейджана отказалась от комментариев, а представители Фриланд на запросы о комментарии не ответил", - говорится в сообщении издания.
В агентстве отмечают, что инструкторы из Канады, которые впервые прибыли в Украину еще в 2015 году, должны были покинуть страну в конце марта. Несмотря на это, политические и военные источники дали понять, что военные инструкторы будут оставаться дольше из-за напряженности отношений между Украиной и Россией.
Добавляется, что канадская сторона не отправлять новых инструкторов, добавил источник.
Как сообщал УНН, в пятую годовщину аннексии Крыма министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджан подчеркнул, что его страна будет твердо поддерживать Украину.