Канадские военные инструкторы продолжат миссию в Украине

По данным издания, такое заявление сделают министр иностранных дел Канады Фриланд и министр обороны Харджит Сингх Сейджан на пресс-конференции в понедельник.

"Пресс-секретарь Сейджана отказалась от комментариев, а представители Фриланд на запросы о комментарии не ответил", - говорится в сообщении издания.

В агентстве отмечают, что инструкторы из Канады, которые впервые прибыли в Украину еще в 2015 году, должны были покинуть страну в конце марта. Несмотря на это, политические и военные источники дали понять, что военные инструкторы будут оставаться дольше из-за напряженности отношений между Украиной и Россией.

Добавляется, что канадская сторона не отправлять новых инструкторов, добавил источник.

Как сообщал УНН, в пятую годовщину аннексии Крыма министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджан подчеркнул, что его страна будет твердо поддерживать Украину.