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Канада поддержала заявление следственной группы по делу MH17

Киев • УНН

 • 8524 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Правительство Канады полностью поддерживает результаты работы Совместной следственной группы (ССГ) по делу о катастрофе Boeing на востоке Украины в июле 2014 года и высоко ценит ее усилия по привлечению всех виновных в гибели малайзийского лайнера к ответственности. Об этом в среду говорится в заявлении главы канадского МИД Христе Фриланд, передает УНН.

Канада поддержала заявление следственной группы по делу MH17

“Канада поддерживает сделанное сегодня (19 июня) прокуратурой Нидерландов объявления о выдвижении обвинений в уничтожении гражданского самолета, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года”, — сказал она.

Фриланд напомнила, что среди 298 жертв авиакатастрофе был один гражданин Канады том Оттава “высоко ценит” усилия следственной группы, “направлены на обеспечение правосудия”. Расследование ССГ Фриланд назвала “независимым и беспристрастным”.

Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.

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После этого, МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17.

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