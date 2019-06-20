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Канада підтримала заяву слідчої групи у справі MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Уряд Канади повністю підтримує результати роботи Спільної слідчої групи (ССГ) у справі про катастрофу Boeing на сході України у липні 2014 року і високо цінує її зусилля щодо залучення всіх винних в загибелі малайзійського лайнера до відповідальності. Про це в середу йдеться в заяві глави канадського МЗС Христі Фріланд, передає УНН.

Канада підтримала заяву слідчої групи у справі MH17

"Канада підтримує зроблене сьогодні (19 червня) прокуратурою Нідерландів оголошення про висунення звинувачень у знищенні цивільного літака, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур 17 липня 2014 року", - сказав вона.

Фріланд нагадала, що серед 298 жертв авіакатастрофи був один громадянин Канади, тому Оттава "високо цінує" зусилля слідчої групи, "спрямовані на забезпечення правосуддя". Розслідування ССГ Фріланд назвала "незалежним і безстороннім".

Як повідомляв УНН, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук.

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Після цього, МЗС РФ офіційно відреагувало на результати розслідування катастрофи MH17.

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