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Канада осудила атаки рф и вмешательство в жизнь украинских детей: Украина благодарит за поддержку

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Сенат Канады осудил российские атаки против украинских детей и вмешательство в их жизнь. Украина выразила благодарность за принципиальную позицию и поддержку.

Канада осудила атаки рф и вмешательство в жизнь украинских детей: Украина благодарит за поддержку

Предложение канадского сенатора Стена Кучера об одобрении резолюции в поддержку Украины было одобрено верхней палатой парламента страны.

Передает УНН со ссылкой на страницу Senator Stan Kutcher в сети Х и Facebook-аккаунт Руслана Стефанчука, спикера ВР.

Детали

Сенат Канады поддержал резолюцию об осуждении всех российских нападений и вмешательств, направленных против украинских детей. Также одобрен призыв ко всем государствам, входящим в международную коалицию, поддержать возвращение украинских детей и активизировать усилия по их защите, возвращению, репатриации и реабилитации. Об этом в частности сообщил автор предложения - сенатор Стен Кучер - он поделился соответствующим объявлением у себя на странице в соцсети.

Отметим, что в Украине поблагодарили за единогласное одобрение резолюции в поддержку Украины. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал сообщение на своей официальной FB-странице:

Благодарю Сенат Канады и Спикера Раймонду Ганье за единогласное одобрение резолюции в поддержку Украины. Высоко ценю вашу принципиальную позицию и солидарность. Сенат решительно осудил российские атаки против Украины, вмешательство россии в жизнь украинских детей, а также призвал государства Международной коалиции за возвращение украинских детей активизировать усилия по их защите, возвращению, репатриации и реабилитации. Благодарен Сенатору Стену Кучеру за инициативу, а Сенатору Мохамеду-Икбалу Равалии — за поддержку.

Напомним

Тысячи украинских детей с начала полномасштабного вторжения были эвакуированы за границу для сохранения их жизни. Сегодня 488 из них — дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, — уже вернулись домой и воссоединились с биологическими семьями.

Украина ввела одноразовую выплату в размере 50 000 грн для детей, которые возвращаются из депортации или временно оккупированных территорий.

В Украине начато строительство около 200 подземных школ, чтобы позволить детям вернуться к офлайн-обучению.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Обществополитика
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Канада
Украина
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