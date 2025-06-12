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Канада засудила атаки рф втручання в життя українських дітей: Україна дякує за підтримку

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Сенат Канади засудив російські атаки проти українських дітей та втручання в їхнє життя. Україна висловила вдячність за принципову позицію та підтримку.

Канада засудила атаки рф втручання в життя українських дітей: Україна дякує за підтримку

Пропозиція канадського сенатора Стена Кучера щодо схвалення резолюції на підтримку України була схвалена верхньою палатою парламенту країни.

Передає УНН із посиланням на сторінку Senator Stan Kutcher у мережі Х та Facebook-аккаунт Руслана Стефанчука, спікера ВР. 

Деталі

Сенат Канади підтримав резолюцію щодо засудження усіх російських нападів та втручань, спрямованих проти українських дітей. Також схвалено заклик до всіх держави, що входять до міжнародної коаліції, підтримати повернення українських дітей і активізувати зусилля щодо їхнього захисту, повернення, репатріації та реабілітації. Про це зокрема повідомив автор пропозиції - сенатр Стен Кучер - він поділився відповідним оголошенням у себе на сторінці у соцмережі.

Зазначимо, що в Україні подякували за одноголосне схвалення резолюції на підтримку України. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив допис на свої офіційній FB-сторінці:

Дякую Сенату Канади та Спікерці Раймонді Ганьє за одноголосне схвалення резолюції на підтримку України. Високо ціную вашу принципову позицію та солідарність. Сенат рішуче засудив російські атаки проти України, втручання росії в життя українських дітей, а також закликав держави Міжнародної коаліції за повернення українських дітей активізувати зусилля щодо їхнього захисту, повернення, репатріації та реабілітації. Вдячний Сенатору Стену Кучеру за ініціативу, а Сенатору Мохамеду-Ікбалу Равалії — за підтримку. 

Нагадаємо

Тисячі українських дітей із початку повномасштабного вторгнення були евакуйовані за кордон задля збереження їхнього життя. Сьогодні 488 із них — діти, що опинилися у складних життєвих обставинах, — вже повернулися додому та возз’єдналися з біологічними родинами.

Україна запровадила одноразову виплату в розмірі 50 000 грн для дітей, які повертаються з депортації чи тимчасово окупованих територій.

В Україні розпочато будівництво близько 200 підземних шкіл, щоб дозволити дітям повернутися до офлайн-навчання.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Стефанчук Руслан Олексійович
Канада
Україна
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