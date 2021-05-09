Канада готова обсудить вопрос отказа от патентов на вакцины

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“Наше правительство твердо верит в важность защиты ИС (интеллектуальной собственности) и признает неотъемлемую роль, которую сыграла отрасль во внедрении инноваций для разработки и поставки спасательных вакцин против COVID-19. Канада готова обсудить предложения об отказе от защиты интеллектуальной собственности (ИС), в том числе по вакцинам против COVID-19, в соответствии с Соглашением ВТО о ТРИПС”, - отметила министр международной торговли Канады Мэри Энджи.
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ЮАР и Индия первыми выступили с предложением отказаться от патентов на вакцины от коронавируса еще в октябре 2020 года, заручившись поддержкой большого количества развивающихся стран.
Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что будет поддерживать отмену патентных защит , чтобы помочь производить больше вакцин во всем мире. Испания также поддерживает отказ от патентов на вакцины. Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны не должны отказываться от патентных защит для вакцин, ведь это будет иметь серьезные последствия для производства.