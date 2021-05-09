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Канада готова обсудить вопрос отказа от патентов на вакцины

Канада готова обсудить вопрос отказа от патентов на вакцины

Киев  •  УНН

 • 11965 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Министр международной торговли Канады заявляет, что страна “готова к обсуждению” предложений об отказе от защиты интеллектуальной собственности для вакцин COVID-19 в соответствии с соглашением Всемирной торговой организации (ВТО), которая позволяет бедным странам обходить патентную защиту в чрезвычайных ситуациях в области охраны здоровья я. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RCI.

Цитата

“Наше правительство твердо верит в важность защиты ИС (интеллектуальной собственности) и признает неотъемлемую роль, которую сыграла отрасль во внедрении инноваций для разработки и поставки спасательных вакцин против COVID-19. Канада готова обсудить предложения об отказе от защиты интеллектуальной собственности (ИС), в том числе по вакцинам против COVID-19, в соответствии с Соглашением ВТО о ТРИПС”, - отметила министр международной торговли Канады Мэри Энджи.

Дополнение

ЮАР и Индия первыми выступили с предложением отказаться от патентов на вакцины от коронавируса еще в октябре 2020 года, заручившись поддержкой большого количества развивающихся стран.

Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что будет поддерживать отмену патентных защит , чтобы помочь производить больше вакцин во всем мире. Испания также поддерживает отказ от патентов на вакцины. Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны не должны отказываться от патентных защит для вакцин, ведь это будет иметь серьезные последствия для производства.

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