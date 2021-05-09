Канада готова обговорити питання відмови від патентів на вакцини

Цитата

“Наш уряд твердо вірить у важливість захисту ІВ (інтелектуальної власності) і визнає невід’ємну роль, яку відіграла галузь у впровадженні інновацій для розробки та постачання рятувальних вакцин проти COVID-19. Канада готова обговорити пропозиції щодо відмови від захисту інтелектуальної власності (ІВ), зокрема щодо вакцин проти COVID-19, відповідно до Угоди СОТ про ТРІПС”, — зазначила міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі.

Доповнення

ПАР та Індія першими виступили з пропозицією відмовитися від патентів на вакцини від коронавірусу ще в жовтні 2020 року, заручившись підтримкою великої кількості країн, що розвиваються.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявляє, що підтримуватиме скасування патентних захистів, щоб допомогти виробляти більше вакцин у всьому світі. Іспанія також підтримує відмову від патентів на вакцини. Amnesty International, а також 30 інших некомерційних організацій закликають Євросоюз відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що країни не повинні відмовлятися від патентних захистів для вакцин, адже це матиме серйозні наслідки для виробництва.