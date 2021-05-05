Байден підтримає скасування патентів на вакцини від Covid-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена заявляє, що підтримуватиме скасування патентних захистів, щоб допомогти виробляти більше вакцин у всьому світі. Про це пише УНН з посиланням на NYT.
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Адміністрація Байдена підтримала відмову від захисту інтелектуальної власності для вакцин Covid-19, що стало проривом для міжнародних зусиль, спрямованих на призупинення дії патентних нормв у той час, як пандемія вирує в Індії та Південній Америці.
США були головним противником пропозиції Світової організації торгівлі щодо призупинення захисту інтелектуальної власності, намагаючись нарощувати виробництво вакцин. Але президент Байден зазнав все більшого тиску, щоб підтримати цю пропозицію, в тому числі з боку багатьох демократів Конгресу.
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Кетрін Тай, торговий представник США, заявила про позицію адміністрації:
“Це глобальна криза в галузі охорони здоров’я, і надзвичайні обставини пандемії Covid-19 вимагають надзвичайних заходів. Адміністрація твердо вірить у захист інтелектуальної власності, однак, припиняючи цю пандемію, підтримує відмову від такого захисту для вакцин Covid-19”.
Нагадаємо
Amnesty International, а також 30 інших некомерційних організацій закликають Євросоюз відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу.