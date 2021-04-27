Правозахисники закликали скасувати патенти на вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Amnesty International, а також 30 інших некомерційних організацій закликають Євросоюз відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву організації.
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“Якщо ситуація не зміниться, то інтереси і прибуток невеликої групи будуть визначати долю людства”, — йдеться в заяві, опублікованій Amnesty International 26 квітня в Берліні.
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В Єврокомісії вважають, що скасування патентів не вирішило б проблему з недостатньо швидкою вакцинацією.
“Проблема з доступом до вакцин криється не в патентах, а скоріше в недостатніх виробничих потужностях”, — заявили в Брюсселі у відповідь на заклик.
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Нагадаємо
Раніше стало відомо, що вакцини на основі РНК початкового варіанта коронавірусу (Pfizer-BioNTech і Moderna) можуть бути ефективними проти нових мутацій Сovid-19.