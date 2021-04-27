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Правозахисники закликали скасувати патенти на вакцини від коронавірусу

Правозахисники закликали скасувати патенти на вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

 • 16385 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Amnesty International, а також 30 інших некомерційних організацій закликають Євросоюз відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву організації.

Цитата

“Якщо ситуація не зміниться, то інтереси і прибуток невеликої групи будуть визначати долю людства”, — йдеться в заяві, опублікованій Amnesty International 26 квітня в Берліні.

Деталі

В Єврокомісії вважають, що скасування патентів не вирішило б проблему з недостатньо швидкою вакцинацією.

“Проблема з доступом до вакцин криється не в патентах, а скоріше в недостатніх виробничих потужностях”, — заявили в Брюсселі у відповідь на заклик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: FT: виробники вакцин від COVID стурбовані, що інформація про препарати може потрапити до РФ чи Китаю

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що вакцини на основі РНК початкового варіанта коронавірусу (Pfizer-BioNTech і Moderna) можуть бути ефективними проти нових мутацій Сovid-19.

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