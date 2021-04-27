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Правозащитники призвали отменить патенты на вакцины от коронавируса

Правозащитники призвали отменить патенты на вакцины от коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса. Об это сообщает УНН со ссылкой на заявление организации.

Цитата

"Если ситуация не изменится, то интересы и прибыль небольшой группы будут определять судьбу человечества", - говорится в заявлении, опубликованном Amnesty International 26 апреля в Берлине.

детали

В Еврокомиссии считают, что отмена патентов не решило бы проблему с недостаточно быстрой вакцинацией.

"Проблема с доступом к вакцинам кроется не в патентах, а скорее в недостаточных производственных мощностях", - заявили в Брюсселе в ответ на призыв.

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Напомним

Ранее стало известно, что вакцины на основе РНК первоначального варианта коронавируса (Pfizer-BioNTech и Moderna) могут быть эффективными против новых мутаций Сovid-19.

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