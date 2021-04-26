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FT: виробники вакцин від COVID стурбовані, що інформація про препарати може потрапити до РФ чи Китаю

FT: виробники вакцин від COVID стурбовані, що інформація про препарати може потрапити до РФ чи Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Фармкомпанії попередили американських чиновників, що Росія і Китай можуть отримати дані про нову технологію виробництва вакцини проти коронавірусу, з посиланням на джерела повідомила Financial Times (FT), передає УНН.

Що відомо

Ризик подібного витоку технологій існує через тимчасову відмову від патентів, заявили виробники вакцин на приватних зустрічах з торговими представниками США і чиновниками Білого дому. Зокрема, вони побоюються, що до Росії і Китаю може потрапити технологія матричної РНК, на якій засновано більшість західних вакцин і яка може бути використана для інших препаратів, в тому числі для боротьби з раком і серцево-судинними захворюваннями.

На основі мРНК, зокрема, створені вакцини проти коронавірусу Pfizer і Moderna. У молекулі матричної мРНК записана інформація про антиген — білок вірусу SARS-CoV-2, який є збудником COVID-19. Коли ця молекула потрапляє всередину клітини, там синтезується цей білок, а організм виробляє на нього імунну відповідь.

Pfizer, Moderna, Novavax і Johnson & Johnson, а також Білий дім не відповіли на запити видання про коментарі.

Деталі

Представники Індії та ПАР попросили виробників тимчасово відмовитися від патентів на вакцини в жовтні 2020 року на зустрічі країн — членів Світової організації торгівлі. З тих пір цю ідею підтримало майже 60 держав, пише FT. Відмова від патентів обговорюється на тлі побоювань того, що багаті країни вакцинують населення значно швидше, ніж країни, що розвиваються.

Проти пропозиції виступили Велика Британія, Швейцарія, ЄС і США, президентом яких тоді був Дональд Трамп. Однак головний торговий представник США Кетрін Тай, яка була призначена після приходу на пост президента США Джо Байдена, заявила про зацікавленість у перегляді позиції з цього питання. “Ринок знову не зміг задовольнити потребу країн, що розвиваються, в області охорони здоров’я”, — пояснила вона.

Слова Тай викликали невдоволення фармкомпаній, пише FT. Виробники стверджують, що роблять усе можливе для розширення виробництва вакцин проти коронавірусу, а його темпи уповільнюють не патенти, а “пляшкові горлечка” в глобальному виробництві.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що всі країни Євросоюзу будуть приймати туристів, які вакциновані від коронавірусу препаратами, що пройшли сертифікацію Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

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