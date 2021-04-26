ЄС прийматиме туристів, щеплених препаратами, що схвалені єврорегулятором

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“Абсолютно ясно одне: всі 27 країн, що входять в ЄС, будуть безумовно приймати всіх, хто вакцинована препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів”, — сказала вона.

Деталі

Представник ЄС додала, що терміни відновлення подорожей поки що залежать від епідеміологічної ситуації. Фон дер Ляйен не уточнила, якою буде політика Євросоюзу щодо тих мандрівників, які щеплені іншими вакцинами.

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Контекст

Наразі EMA схвалило для вакцинації від коронавірусу чотири вакцини: американо-німецького консорціуму Pfizer і BioNTech, американської компанії Moderna, британсько-шведської AstraZeneca і американської компанії Johnson & Johnson.