ЕС будет принимать туристов, привитых препаратами, которые одобрены еврорегулятором
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, что прошли сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times, опубликованном в воскресенье, передает УНН.
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“Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящих в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств”, — сказала она.
Детали
Представитель ЕС добавила, что сроки восстановления путешествий пока зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.
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Контекст
Сейчас EMA одобрило для вакцинации от коронавируса четыре вакцины: американо-немецкого консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson.