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У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня

У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня

Київ • УНН

 • 18674 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що 70% дорослого населення ЄС, імовірно, буде вакциновано до кінця липня, а не до вересня, як вона передбачала раніше. Про це фон дер Ляєн заявила на пресбрифінгу в п'ятницю, передає УНН із посиланням на DW.

Цитата

“Я впевнена, що вже в липні у нас буде достатньо доз для вакцинації 70 відсотків дорослого населення ЄС”, — сказала вона, подякувавши компанію Pfizer і її партнерів за їх “величезні зусилля” щодо збільшення виробництва і поставок вакцин під час її візиту на завод вакцин Pfizer в Пуурсе (Бельгія).

Деталі

Фон дер Лейен, яка сама є кваліфікованим лікарем, високо оцінила технологію мРНК, вперше застосовану в Німеччині, як “неймовірно гнучку”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісія закупить майже два мільярди доз вакцини Pfizer

“Якщо я можу так висловитися, спроектуйте мРНК таким чином, щоб вона могла адаптуватися до потенційних евакуаційних вакцин”, — заявила вона разом з виконавчим директором компанії Pfizer Альбертом Буріан на пресконференції.

Контекст

За даними Європейського центру профілактики захворювань, на сьогоднішній день 24% дорослого населення в ЄС і Європейській економічній зоні в цілому отримали хоча б одну дозу вакцини. 9% були повністю вакциновані.

В кінці минулого року кампанія з вакцинації в ЄС мала стрибкоподібний старт, з перешкодами, затримками в поставках і конфліктними ситуаціями на контрактній основі.

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