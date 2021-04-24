У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня

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“Я впевнена, що вже в липні у нас буде достатньо доз для вакцинації 70 відсотків дорослого населення ЄС”, — сказала вона, подякувавши компанію Pfizer і її партнерів за їх “величезні зусилля” щодо збільшення виробництва і поставок вакцин під час її візиту на завод вакцин Pfizer в Пуурсе (Бельгія).

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Фон дер Лейен, яка сама є кваліфікованим лікарем, високо оцінила технологію мРНК, вперше застосовану в Німеччині, як “неймовірно гнучку”.

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“Якщо я можу так висловитися, спроектуйте мРНК таким чином, щоб вона могла адаптуватися до потенційних евакуаційних вакцин”, — заявила вона разом з виконавчим директором компанії Pfizer Альбертом Буріан на пресконференції.

Контекст

За даними Європейського центру профілактики захворювань, на сьогоднішній день 24% дорослого населення в ЄС і Європейській економічній зоні в цілому отримали хоча б одну дозу вакцини. 9% були повністю вакциновані.

В кінці минулого року кампанія з вакцинації в ЄС мала стрибкоподібний старт, з перешкодами, затримками в поставках і конфліктними ситуаціями на контрактній основі.