Єврокомісія закупить майже два мільярди доз вакцини Pfizer

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“Ми закінчимо в найближчі дні. Це дозволить отримати дози, необхідні для проведення допоміжних щеплень з метою підвищення імунітету”, — сказала керівник вищої ланки ЄС під час візиту на завод вакцин Pfizer в Пуурсе (Бельгія).

Загалом, угода збільшує брюссельську ставку на технологію використання РНК (mRNA) зв’язків від декількох постачальників, таких як BioNTech-Pfizer.

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Інші, такі як AstraZeneca і Johnson & Johnson, покладаються на більш типову технологію вірусних векторів в вакцинах. Це пов’язано з вкрай рідкісними випадками утворення тромбів.

Нагадаємо

Європейська комісія готується почати судовий процес проти виробника вакцин AstraZeneca через проблеми з доставкою вакцини від коронавірусу.