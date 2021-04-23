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Єврокомісія закупить майже два мільярди доз вакцини Pfizer

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. 1,8 мільярда доз коронавірусної вакцини від BioNTech-Pfizer будуть доставлені в період з цього по 2023 рік. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресбрифінгу в п'ятницю, передає УНН із посиланням на DW.

Цитата

“Ми закінчимо в найближчі дні. Це дозволить отримати дози, необхідні для проведення допоміжних щеплень з метою підвищення імунітету”, — сказала керівник вищої ланки ЄС під час візиту на завод вакцин Pfizer в Пуурсе (Бельгія).

Загалом, угода збільшує брюссельську ставку на технологію використання РНК (mRNA) зв’язків від декількох постачальників, таких як BioNTech-Pfizer.

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Інші, такі як AstraZeneca і Johnson & Johnson, покладаються на більш типову технологію вірусних векторів в вакцинах. Це пов’язано з вкрай рідкісними випадками утворення тромбів.

Нагадаємо

Європейська комісія готується почати судовий процес проти виробника вакцин AstraZeneca через проблеми з доставкою вакцини від коронавірусу.

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