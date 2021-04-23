Еврокомиссия закупит почти два миллиарда доз вакцины Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. 1,8 миллиарда доз коронавирусной вакцины от BioNTech-Pfizer будут доставлены в период с этого по 2023 год. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-брифинге в пятницу, передает УНН со ссылкой на DW.
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“Мы закончим в ближайшие дни. Это позволит получить дозы, необходимые для проведения вспомогательных прививок с целью повышения иммунитета”, — сказала руководитель высшего звена ЕС во время визита на завод вакцин Pfizer в Пуурсе (Бельгия).
В общем, соглашение увеличивает брюссельскую ставку на технологию использования РНК (mRNA) связей от нескольких поставщиков, таких как BioNTech-Pfizer.
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Другие, такие как AstraZeneca и Johnson & Johnson, полагаются на более типичную технологию вирусных векторов в вакцинах. Это связано с крайне редкими случаями образования тромбов.
Напомним
Европейская комиссия готовится начать судебный процесс против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с доставкой вакцины от коронавируса.