Глава Євроради 25 травня збирає лідерів ЄС в Брюсселі: обговорять клімат, COVID-19 і Росію

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“У вівторок, 25 травня, президент Ради скличе фізичний саміт Європейської ради в Брюсселі, присвячений клімату, COVID-19 і Росії. Детальна інформація про логістику незабаром з’явиться”, — повідомив Лейтс.

Деталі

На початку тижня в відеоформаті пройшла неформальна зустріч Ради міністрів закордонних справ ЄС. Сторони також обговорювали дії Росії, а участь у зборах брав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Відзначимо, що на засіданні міністр запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації Російською Федерацією, в тому числі і секторальні санкції.



У той же час в ЄС заявили, що поки санкції щодо РФ не розглядають.