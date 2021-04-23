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Глава Евросовета 25 мая собирает лидеров ЕС в Брюсселе: обсудят климат, COVID-19 и Россию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Лидеры Европейского союза встретятся в Брюсселе 25 мая, чтобы обсудить борьбу с изменением климата, пандемию COVID-19 и отношения с Россией. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс, передает УНН.

Цитата

"Во вторник, 25 мая, президент Совета созовет физический саммит Европейского совета в Брюсселе, посвященный климату, COVID-19 и России. Подробная информация о логистике вскоре появится», - сообщил Лейтс.

Детали

В начале недели в видеоформате прошла неформальная встреча Совета министров иностранных дел ЕС. Стороны также обсуждали действия России, а участие в собрании принимал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Отметим, что на заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией, в том числе и секторальные санкции.

В то же время в ЕС заявили, что пока санкции в отношении РФ не рассматривают.

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