Глава Евросовета 25 мая собирает лидеров ЕС в Брюсселе: обсудят климат, COVID-19 и Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Лидеры Европейского союза встретятся в Брюсселе 25 мая, чтобы обсудить борьбу с изменением климата, пандемию COVID-19 и отношения с Россией. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс, передает УНН.
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"Во вторник, 25 мая, президент Совета созовет физический саммит Европейского совета в Брюсселе, посвященный климату, COVID-19 и России. Подробная информация о логистике вскоре появится», - сообщил Лейтс.
Детали
В начале недели в видеоформате прошла неформальная встреча Совета министров иностранных дел ЕС. Стороны также обсуждали действия России, а участие в собрании принимал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Отметим, что на заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией, в том числе и секторальные санкции.
В то же время в ЕС заявили, что пока санкции в отношении РФ не рассматривают.