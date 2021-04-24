В ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца июля

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что 70% взрослого населения ЕС, вероятно, будет вакцинировано до конца июля, а не к сентябрю, как она предполагала ранее. Об этом фон дер Ляйен заявила на пресс-брифинге в пятницу, передает УНН со ссылкой на DW.