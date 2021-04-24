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В ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца июля

В ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца июля

Киев  •  УНН

 • 18655 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что 70% взрослого населения ЕС, вероятно, будет вакцинировано до конца июля, а не к сентябрю, как она предполагала ранее. Об этом фон дер Ляйен заявила на пресс-брифинге в пятницу, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Я уверена, что уже в июле у нас будет достаточно доз для вакцинации 70 процентов взрослого населения ЕС", - сказала она, поблагодарив компанию Pfizer и ее партнеров за их «огромные усилия" по увеличению производства и поставок вакцин во время ее визита на завод вакцин Pfizer в Пуурсе (Бельгия).

Детали

Фон дер Лейен, которая сама является квалифицированным врачом, высоко оценила технологию мРНК, впервые примененную в Германии, как "невероятно гибкую".

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"Если я могу так выразиться, спроецируйте мРНК таким образом, чтобы она могла адаптироваться к потенциальным эвакуационных вакцин", - заявила она вместе с исполнительным директором компании Pfizer Альбертом Буриан на пресс-конференции.

Контекст

По данным Европейского центра профилактики заболеваний, на сегодняшний день 24% взрослого населения в ЕС и Европейской экономической зоне в целом получили хотя бы одну дозу вакцины. 9% были полностью вакцинированы.

В конце прошлого года кампания по вакцинации в ЕС имела скачкообразный старт, с препятствиями, задержками в поставках и конфликтными ситуациями на контрактной основе.

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