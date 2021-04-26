FT: производители вакцин от COVID обеспокоены, что информация о препаратах может попасть в РФ или Китай

Что известно

Риск подобного утечки технологий существует из-за временный отказ от патентов, заявили производители вакцин на частных встречах с торговыми представителями США и чиновниками Белого дома. В частности, они опасаются, что в России и Китая может попасть технология матричной РНК, на которой основано большинство западных вакцин и которая может быть использована для других препаратов, в том числе для борьбы с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На основе мРНК, в частности, созданы вакцины против коронавируса Pfizer и Moderna. В молекуле матричной мРНК записана информация про антиген — белок вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь клетки, там синтезируется этот белок, а организм производит на него иммунный ответ.

Pfizer, Moderna, Novavax и Johnson & Johnson, а также Белый дом не ответили на запросы издания о комментарии.

Детали

Представители Индии и ЮАР попросили производителей временно отказаться от патентов на вакцины в октябре 2020 году на встрече стран — членов ВТО. С тех пор эту идею поддержало почти 60 государств, пишет FT. Отказ от патентов обсуждается на фоне опасений того, что богатые страны вакцинируют население значительно быстрее, чем развивающиеся страны.

Против предложения выступили Великобритания, Швейцария, ЕС и США, президентом которых тогда был Дональд Трамп. Однако главный торговый представитель США Кэтрин Тай, которая была назначена после прихода на пост президента США Джо Байдена, заявила о заинтересованности в пересмотре позиции по этому вопросу. “Рынок опять не смог удовлетворить потребность развивающихся стран в области здравоохранения”, — пояснила она.

Слова Тай вызвали недовольство фармкомпаний, пишет FT. Производители утверждают, что делают все возможное для расширения производства вакцин против коронавируса, а его темпы замедляют не патенты, а “бутылочные горлышки” в глобальном производстве.

Дополнение

Ранее сообщалось, что все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошли сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA).