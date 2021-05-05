Байден поддержит отмену патентов на вакцины от Covid-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что будет поддерживать отмену патентных защит, чтобы помочь производить больше вакцин во всем мире. Об этом пишет УНН со ссылкой на NYT.
Детали
Администрация Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин Covid-19, стало прорывом для международных усилий, направленных на приостановление действия патентных нормв в то время, как пандемия бушует в Индии и Южной Америке.
США были главным противником предложения Всемирной торговой организации о приостановлении защиты интеллектуальной собственности, пытаясь наращивать производство вакцин. Но президент Байден получил все большего давления, чтобы поддержать это предложение, в том числе со стороны многих демократов Конгресса.
Цитата
Кэтрин Тай, торговый представитель США, заявила о позиции администрации:
“Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии Covid-19 требуют чрезвычайных мер. Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, однако, прекращая эту пандемию, поддерживает отказ от такой защиты для вакцин Covid-19 ”.
Напомним
Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса.