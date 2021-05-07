Іспанія підтримує відмову від патентів на вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Іспанія підтримує відмову від патентування на вакцини та закликає до розширення міжнародної співпраці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Уряд Іспанії заявив, що пропозиція США відмовитись від патентів на коронавірусні вакцини свідчить про “шлях вперед”, але цього буде недостатньо для гарантування поставок країнам, що розвиваються.
Затвердження такого призупинення прав інтелектуальної власності потребує часу, і тим часом фармацевтичні компанії повинні бути гнучкими у наданні добровільних ліцензій.
Газета, яку прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повинен представити на саміті Європейського Союзу в Порто, закликає до усунення торгових бар’єрів та логістичних перешкод, щоб зменшити глобальний дефіцит у виробництві вакцин.
Цитата
“Нерівний доступ до вакцин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, є не тільки несправедливістю, але й створює ризик для здоров’я у всьому світі”, — йдеться у статті.
Іспанія також запропонувала платформу для моніторингу глобальних виробничих площадок вакцин та узгодження простою виробничих потужностей із попитом. Користуючись перевагами уповільнення світового повітряного транспорту, авіакомпаніям пропонують співпрацювати з міжнародними організаціями, щоб відігравати більшу роль у розподілі вакцин.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Джо Байдена заявляє, що підтримуватиме скасування патентних захистів, щоб допомогти виробляти більше вакцин у всьому світі.