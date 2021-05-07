Испания поддерживает отказ от патентов на вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Испания поддерживает отказ от патентования на вакцины и призывает к расширению международного сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Правительство Испании заявил, что предложение США отказаться от патентов на Коронавирусная вакцины свидетельствует о “путь вперед”, но этого будет недостаточно для обеспечения поставок развивающимся странам.
Утверждение такого приостановления прав интеллектуальной собственности требует времени, и это время фармацевтические компании должны быть гибкими в предоставлении добровольных лицензий.
Газета, которую премьер-министр Испании Педро Санчес должен представить на саммите Европейского Союза в Порто, призывает к устранению торговых барьеров и логистических препятствий, чтобы уменьшить глобальный дефицит в производстве вакцин.
Цитата
“Неравный доступ к вакцинам между развитыми странами и развивающимися странами, является не только несправедливостью, но и создает риск для здоровья во всем мире”, — говорится в статье.
Испания также предложила платформу для мониторинга глобальных производственных площадок вакцин и согласования простоя производственных мощностей со спросом. Пользуясь преимуществами замедление мирового воздушного транспорта, авиакомпаниям предлагают сотрудничать с международными организациями, чтобы играть большую роль в распределении вакцин.
Напомним
Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что будет поддерживать отмену патентных защит , чтобы помочь производить больше вакцин во всем мире.