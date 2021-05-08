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Меркель виступила проти відмови від патентів на вакцини

Меркель виступила проти відмови від патентів на вакцини

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що країни не повинні відмовлятися від патентних захистів для вакцин, адже це матиме серйозні наслідки для виробництва. Про це пише УНН з посиланням на FT.

Деталі

Канцлерка Німеччини вважає, що патенти на вакцини це “джерело інновацій”, і обмежуючими факторами в поставках вакцин є саме"виробничі потужності і стандарти високої якості“.

Вона занепокоєна тим, що відмова від патентів дозволить будь-якій фармацевтичній компанії у світі виробляти вакцини “наслідувачі”, не побоюючись судового переслідування за порушення прав інтелектуальної власності.

За її словами, це не зробить ці препарати доступнішими, а навпаки.

Нагадаємо

ПАР та Індія першими виступили з пропозицією відмовитися від патентів на вакцини від коронавірусу ще в жовтні 2020 року, заручившись підтримкою великої кількості країн, що розвиваються.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявляє, що підтримуватиме скасування патентних захистів, щоб допомогти виробляти більше вакцин у всьому світі. Іспанія також підтримує відмову від патентів на вакцини. Amnesty International, а також 30 інших некомерційних організацій закликають Євросоюз відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу.

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