Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что будет поддерживать отмену патентных защит , чтобы помочь производить больше вакцин во всем мире. Испания также поддерживает отказ от патентов на вакцины. Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса.
Меркель выступила против отказа от патентов на вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны не должны отказываться от патентных защит для вакцин, ведь это будет иметь серьезные последствия для производства. Об этом пишет УНН со ссылкой на FT.
Детали
Канцлер Германии считает, что патенты на вакцины это “источник инноваций”, и ограничивающими факторами в поставках вакцин является именно “производственные мощности и стандарты высокого качества”.
Она обеспокоена тем, что отказ от патентов позволит любой фармацевтической компании в мире производить вакцины “подражатели”, не опасаясь судебного преследования за нарушение прав интеллектуальной собственности.
По ее словам, это не сделает эти препараты доступными, а наоборот.
Напомним
ЮАР и Индия первыми выступили с предложением отказаться от патентов на вакцины от коронавируса еще в октябре 2020 года, заручившись поддержкой большого количества развивающихся стран.