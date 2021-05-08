Меркель выступила против отказа от патентов на вакцины

Детали

Канцлер Германии считает, что патенты на вакцины это “источник инноваций”, и ограничивающими факторами в поставках вакцин является именно “производственные мощности и стандарты высокого качества”.

Она обеспокоена тем, что отказ от патентов позволит любой фармацевтической компании в мире производить вакцины “подражатели”, не опасаясь судебного преследования за нарушение прав интеллектуальной собственности.

По ее словам, это не сделает эти препараты доступными, а наоборот.

Напомним

ЮАР и Индия первыми выступили с предложением отказаться от патентов на вакцины от коронавируса еще в октябре 2020 года, заручившись поддержкой большого количества развивающихся стран.

Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что будет поддерживать отмену патентных защит , чтобы помочь производить больше вакцин во всем мире. Испания также поддерживает отказ от патентов на вакцины. Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса.