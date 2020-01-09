Камера наблюдения зафиксировала момент падения самолета в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В сети появилось видео авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в Иране с камеры наблюдения. Соответствующие кадры опубликовано в микроблоге RaaviOnline в Twitter, передает УНН.
Так, запись с камеры видеонаблюдения датируется 8 января 6:19 по местному времени.
На видео сначала полностью темно, однако затем можно увидеть мгновенную вспышку света, и, вероятно, именно падение самолета, от которого в огне разлетаются его детали и продолжают гореть уже на земле.
Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.
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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".
На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.
С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.
В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.
ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط # هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن 176 مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C- شبکه راوی (@raavionline) 8 января 2020 г.