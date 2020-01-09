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Камера спостереження зафіксувала момент падіння літака в Ірані

Камера спостереження зафіксувала момент падіння літака в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. У мережі з'явилося відео авіакатастрофи українського пасажирського лайнера Boeing 737 в Ірані з камери спостереження. Відповідні кадри опубліковано у мікроблозі RaaviOnline у Twitter, передає УНН.

Так, запис з камери відеоспостереження датується 8 січня 6:19 за місцевим часом.

На відео спочатку повністю темно, проте потім можна побачити миттєвий спалах світла, і, ймовірно, саме падіння літака, від якого у вогні розлітаються його деталі та продовжують палати вже на землі.

Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C

— شبکه راوی (@raavionline) 8 января 2020 г.

Українські Національні Новини

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