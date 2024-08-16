Как выехать с оккупированных территорий и рф в Украину: разъяснение

Из-за того, что не будет работать неопределенный срок пункт пропуска «Колотиловка - Покровка» для возвращения на подконтрольную Украине территорию гражданам, имеющим загранпаспорт, следует выбирать пути через такие страны как Литва, Латвия, Эстония, Грузия или Турция. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу внешней разведки.

Учитывая сложную ситуацию на границе с Россией, которая развязала войну против нашего государства, пункт пропуска «Колотиловка - Покровка» не будет работать неопределенный срок. Поэтому для возвращения на подконтрольную Украине территорию гражданам, которые имеют загранпаспорт, следует выбирать пути через такие страны как Литва, Латвия, Эстония, Грузия или Турция - говорится в сообщении.

Служба внешней разведки отмечает, что к украинцам с российской стороны будут применяться фильтрационные меры. С рисками можно ознакомиться здесь.

«Если же граждане Украины выбрали путь возвращения через территорию Беларуси (поддерживает страну, развязавшую вооруженную агрессию против нашего государства), то также стоит быть готовыми к фильтрационным мероприятиям. О рисках, которые существуют в рб для украинцев - читайте здесь», - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что безопасность должна быть приоритетом, поэтому при возвращении на подконтрольную Украине территорию рекомендуется пользоваться только надежными маршрутами, которые позволят минимизировать риски нарушения ваших прав и свобод.

На Волині відкрили гумкоридор для виїзду з ТОТ на підконтрольну Україні територію

Дополнение

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщала, что на Сумщине из-за российских обстрелов вынужденно приостановили работу гуманитарного коридора Колотиловка - Покровка. Однако для выезда из ВОТ украинцы могут воспользоваться коридором через белорусско-украинскую границу.