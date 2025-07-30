Как уберечься от гепатита А и Е: советы Центра общественного здоровья
Киев • УНН
С 28 июля по 1 августа в Украине проходит Неделя борьбы с вирусными гепатитами. Гепатиты А и Е передаются фекально-оральным путем, но гепатит А не приводит к хроническим поражениям печени.
С 28 июля по 1 августа в Украине отмечают Неделю борьбы с вирусными гепатитами. Поэтому УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья рассказывает о вирусных гепатитах и как от них защититься.
Детали
Вирусные гепатиты A и E являются острыми инфекционными заболеваниями печени, вызванными соответствующими вирусами. Вирусы, вызывающие эти гепатиты, передаются фекально-оральным путем. Это означает, что инфицирование происходит через употребление пищевых продуктов или воды, загрязненных возбудителями, а также через прямой контакт с инфицированным лицом.
В отличие от гепатитов B и С, гепатит A не приводит к хроническим поражениям печени, а летальные случаи являются редкостью. Большинство людей, инфицированных гепатитом A, полностью выздоравливают и приобретают иммунитет на всю жизнь.
Предотвратить гепатиты А и Е можно благодаря простым действиям:
- стоит употреблять только кипяченую или бутилированную воду, избегать ее из открытых источников и не использовать лед в случае, если есть сомнения относительно безопасности воды, из которой он был сделан;
- тщательно обрабатывать продукты, то есть перед употреблением хорошо мыть овощи, фрукты, зелень и ягоды;
- соблюдать личную гигиену. Руки стоит мыть не менее 20 минут мылом и теплой водой. Это особенно важно перед приготовлением пищи и ее употреблением, а также после посещения туалета, контакта с больными или пребывания в общественном транспорте;
- при отсутствии воды руки следует дезинфицировать, используя спиртовой раствор для дезинфекции рук;
- против гепатита А можно вакцинироваться, ведь существует безопасная и эффективная вакцина, которую можно приобрести в аптеках. Для более длительной защиты (5–8 лет) производители обычно рекомендуют две дозы.
В Центре общественного здоровья добавили, что вакцинация имеет особое значение для взрослых, работающих в заведениях общественного питания, на пищевых предприятиях, водоочистных и канализационных сооружениях. Также это касается военнослужащих, пожарных, работников оперативных служб, контактных лиц в очагах инфекции, а также тех, кто проживает или путешествует в регионы с высокой распространенностью инфекции. А вот для детей до одного года лицензированных вакцин нет.
Напомним
Во Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами в Национальном Научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова рассказали, как бороться с этими болезнями. Там также отмечали, какова лучшая профилактика и не опасны ли для окружающих носители гепатитов.