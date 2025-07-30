Як уберегтися від гепатиту A та E: поради Центру громадського здоров’я
Київ • УНН
З 28 липня по 1 серпня в Україні проходить Тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Гепатити А та Е передаються фекально-оральним шляхом, але гепатит А не призводить до хронічних уражень печінки.
З 28 липня до 1 серпня в Україні відзначають Тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Тому УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я розповідає про вірусні гепатити та як від них захиститись.
Деталі
Вірусні гепатити A та E є гострими інфекційними захворюваннями печінки, спричиненими відповідними вірусами. Віруси, що викликають ці гепатити, передаються фекально-оральним шляхом. Це означає, що інфікування відбувається через споживання харчових продуктів або води, забруднених збудниками, а також через прямий контакт з інфікованою особою.
На відміну від гепатитів B та С, гепатит A не призводить до хронічних уражень печінки, а летальні випадки є рідкістю. Більшість людей, які інфікуються гепатитом A, повністю одужують і набувають імунітету на все життя.
Запобігти гепатитам А та Е можна завдяки простим діям:
- варто вживати лише кип'ячену або бутильовану воду, уникати її з відкритих джерел і не використовувати лід у випадку, якщо є
сумніви щодо безпечності води, з якої він був зроблений;
- ретельно обробляти продукти, тобто перед вживанням
добре мити овочі, фрукти, зелень та ягоди;
- дотримуватись особистої гігієни. Руки варто мити щонайменше 20 хвилин милом та теплою водою. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та її вживанням, а також після відвідування туалету, контакту з хворими або перебування у громадському транспорті;
- за відсутності води руки слід дезинфікувати, використовуючи спиртовий розчин для дезінфекції рук;
- проти гепатиту А можна вакцинуватись, адже існує безпечна та ефективна вакцина яку можна придбати в аптеках. Для тривалішого захисту (5–8 років) виробники зазвичай рекомендують дві дози.
В Центрі громадського здоров’я додали, що вакцинація має особливе значення для дорослих, які працюють у закладах громадського харчування, на харчових підприємствах, водоочисних та каналізаційних спорудах. Також це стосується військовослужбовців, пожежників, працівників оперативних служб, контактних осіб в осередках інфекції, а також тих, хто проживає або подорожує до регіонів з високою поширеністю інфекції. А от для дітей до одного року ліцензованих вакцин немає.
Нагадаємо
У Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами в Національному Науковому центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова розповіли, як боротися з цими хворобами. Там також зазначали, якою є найкраща профілактика ти чи небезпечні для оточуючих носії гепатитів.