Как отключить рекламу на телефоне: простые способы

Инструкция объясняет настройки конфиденциальности для удаления рекламных идентификаторов. Пользователи узнают о блокировке всплывающих окон в Safari.

Рекламы в наших гаджетах становится все больше. Она есть на веб-сайтах и в приложениях, может появляться в ваших push-уведомлениях, замедлять работу вашего устройства, прерывать просмотр любимого контента, разряжать аккумулятор и даже ставить под угрозу вашу безопасность. УНН рассказывает, как отключить рекламу на операционных системах Android и iOS. 

Как отключить рекламу на Android

Android заботится о безопасности и конфиденциальности при использовании приложений. Благодаря новым функциям можно защитить личную информацию и лучше контролировать то, как рекламодатели выбирают объявления для показа. Новыми параметрами конфиденциальности в рекламе можно управлять в настройках Android.

Система Android определяет интересующие вас темы на основе приложений, которыми вы пользуетесь. Приложения также могут хранить в системе Android информацию о ваших интересах. 

Позже приложение, которым вы пользуетесь, может запросить ваши темы объявлений или рекламу, предлагаемую приложениями, которые вы открывали ранее. На основе этих данных оно будет показывать вам более релевантную рекламу. Чтобы измерять эффективность рекламы, приложения и сайты могут обмениваться определенными типами информации.

Объявления, которые вы видите в приложениях, можно персонализировать в зависимости от этих параметров, настроек вашего рекламного идентификатора и правил приложений, которыми вы пользуетесь.

Как включить или выключить функции конфиденциальности в рекламе: 

  • на устройстве Android откройте приложение Настройки;
    • нажмите Google — все сервисы;
      • в разделе "Конфиденциальность и безопасность" нажмите Реклама — Конфиденциальность в рекламе и выключите все три тумблера — они по умолчанию включены; 
        • после чего нажмите "Удалить рекламный идентификатор" (или "Сбросить рекламный идентификатор") и подтвердите действие.

          Как отключить рекламу на телефоне Xiaomi, Redmi

          Перейдите в настройки вашего устройства и следуйте инструкции: Настройки > Пароли и безопасность > Конфиденциальность > Рекламные службы > Персонализированные рекламные предложения. Снимите отметку с последней опции. 

          Как заблокировать рекламу на iOS 

          Если у вас iPhone или iPad, то: откройте "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" и в самом низу найдите "Реклама от Apple"; в меню "Реклама от Apple" выключите тумблер "Контекстная реклама".

          Чтобы заблокировать рекламу в Safari, необходимо: 

          На iPhone или iPad:

          • откройте меню «Настройки», нажмите «Программы», а затем — «Safari»;
            • включите или выключите параметр «Блокировать всплывающие окна»;
              • включите или выключите параметр «Предупреждение о мошеннических веб-сайтах».

                На Mac:

                • откройте браузер Safari;
                  • в меню Safari выберите «Настройки»;
                    • на вкладке «Веб-сайты» содержатся команды для разрешения или блокировки некоторых или всех всплывающих элементов;
                      • на вкладке «Безопасность» включите параметр предупреждения о посещении мошеннических сайтов. 

                        Павел Башинский

