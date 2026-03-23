Як відключити рекламу на телефоні: прості способи
Київ • УНН
Інструкція пояснює налаштування конфіденційності для видалення рекламних ідентифікаторів. Користувачі дізнаються про блокування спливних вікон у Safari.
Реклами у наших гаджетах стає дедалі більше. Вона є на вебсайтах і в додатках, може з’являтися у ваших push-повідомленнях, уповільнювати роботу вашого пристрою, переривати перегляд улюбленого контенту, розряджати акумулятор і навіть ставити під загрозу вашу безпеку. УНН розповідає, як відключити рекламу на операційних системах Android та iOS.
Як відключити рекламу на Android
Android дбає про безпеку й конфіденційність під час користування додатками. Завдяки новим функціям можна захистити особисту інформацію і краще контролювати те, як рекламодавці вибирають оголошення для показу. Новими параметрами конфіденційності в рекламі можна керувати в налаштуваннях Android.
Система Android визначає цікаві вам теми на основі додатків, якими ви користуєтеся. Додатки також можуть зберігати в системі Android інформацію про ваші інтереси.
Пізніше додаток, яким ви користуєтеся, може запитати ваші теми оголошень або рекламу, пропоновану додатками, які ви відкривали раніше. На основі цих даних він показуватиме вам доречнішу рекламу. Щоб вимірювати ефективність реклами, додатки й сайти можуть обмінюватися певними типами інформації.
Оголошення, які ви бачите в додатках, можна персоналізувати залежно від цих параметрів, налаштувань вашого рекламного ідентифікатора й правил додатків, якими ви користуєтеся.
Як увімкнути або вимкнути функції конфіденційності в рекламі:
- на пристрої Android відкрийте додаток Налаштування;
- натисніть Google — усі сервіси;
- у розділі "Конфіденційність і безпека" натисніть Реклама — Конфіденційність у рекламі і вимкніть усі три тумблери — вони за замовчуванням увімкнені;
- після чого натисніть "Видалити рекламний ідентифікатор" (або "Скинути рекламний ідентифікатор") і підтвердіть дію.
Як відключити рекламу на телефоні Xiaomi, Redmi
Перейдіть до налаштувань вашого пристрою і дотримуйтеся інструкції: Налаштування > Паролі та безпека > Конфіденційність > Рекламні служби > Персоналізовані рекламні пропозиції. Зніміть позначку з останньої опції.
Як заблокувати рекламу на iOS
Якщо у вас iPhone або iPad, то: відкрийте "Параметри" — "Конфіденційність і безпека" і в самому низу знайдіть "Реклама від Apple"; у меню "Реклама від Apple" вимкніть тумблер "Контекстна реклама".
Щоб заблокувати рекламу в Safari, необхідно:
На iPhone або iPad:
- відкрийте меню «Параметри», натисніть «Програми», а потім — «Safari»;
- увімкніть або вимкніть параметр «Блокувати спливні вікна»;
- увімкніть або вимкніть параметр «Застереження про шахрайські вебсайти».
На Mac:
- відкрийте браузер Safari;
- у меню Safari виберіть «Параметри»;
- на вкладці «Вебсайти» містяться команди для дозволу чи блокування деяких або всіх спливних елементів;
- на вкладці «Безпека» увімкніть параметр попередження про відвідування шахрайських сайтів.
