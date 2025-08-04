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Кабмин запускает конкурс на руководителя Гостаможслужбы и утвердил план реформы таможни

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Кабинет министров Украины объявил открытый конкурс на должность главы Государственной таможенной службы. Правительство также утвердило среднесрочный план реформирования таможни, являющийся частью Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Кабмин запускает конкурс на руководителя Гостаможслужбы и утвердил план реформы таможни

Кабинет министров Украины начал процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы. Также утвердил среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник в Telegram, передает УНН.

Сегодня на заседании правительства мы начали процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины. Это важный этап в перезагрузке таможни, которая должна стать эффективным и прозрачным органом, работающим по европейским стандартам

- сообщила Свириденко.

По ее словам, в состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционным и таможенным направлениям.

От Украины:

  • Андрей Ерашов - руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);
    • Дмитрий Олейник - председатель Совета Федерации работодателей Украины;
      • Олег Тымкив - директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма «Моор Стивенс».

        От международных партнеров:

        • Арунас Адоменас - таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;
          • Дэвид Бернстайн - эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;
            • Кунио Микурия - международный эксперт по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству.

              Также правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни - это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года. Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет

              - написала Свириденко.

              Дополнение

              На днях Свириденко поручила министру финансов Сергею Марченко вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя Государственной таможенной службы.

              В сентябре прошлого года парламент принял закон о реформе таможни, что является важным условием для получения международной помощи. Изменения включают новый порядок отбора руководителя, ежегодный аудит и повышение зарплат работникам таможенной службы.

              Среди прочего, Кабмин после вступления в силу закона, а именно 1 ноября 2024 года, должен был в течение двух месяцев сформировать комиссию по проведению конкурса по отбору на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины.

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              Анна Мурашко

              Экономикаполитика
              Государственная таможенная служба Украины
              Сергей Марченко
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