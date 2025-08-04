Кабмин запускает конкурс на руководителя Гостаможслужбы и утвердил план реформы таможни

Кабинет министров Украины начал процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы. Также утвердил среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник в Telegram, передает УНН.

Сегодня на заседании правительства мы начали процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины. Это важный этап в перезагрузке таможни, которая должна стать эффективным и прозрачным органом, работающим по европейским стандартам

По ее словам, в состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционным и таможенным направлениям.

От Украины:

От международных партнеров:

Также правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни - это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года. Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет