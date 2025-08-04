Кабмін запускає конкурс на керівника Держмитслужби та затвердив план реформи митниці
Київ • УНН
Кабінет міністрів України оголосив відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби. Уряд також затвердив середньостроковий план реформування митниці, що є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року.
Кабінет міністрів України почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби. Також затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у понеділок у Telegram, передає УНН.
Сьогодні на засіданні уряду ми почали процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами
За її словами, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.
Від України:
- Андрій Єрашов - керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
- Дмитро Олійник - голова Ради Федерації роботодавців України;
- Олег Тимків - директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс».
Від міжнародних партнерів:
- Арунас Адоменас - митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
- Девід Бернстайн - експерт з питань врядування та інституційних реформ;
- Куніо Мікурія - міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.
Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці - це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету
Доповнення
Днями Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченко винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника Державної митної служби.
У вересні минулого року парламент ухвалив закон про реформу митниці, що є важливою умовою для отримання міжнародної допомоги. Зміни включають новий порядок відбору керівника, щорічний аудит та підвищення зарплат працівникам митної служби.
Серед іншого, Кабмін після набрання чинності закону, а саме 1 листопада 2024 року, мав протягом двох місяців сформувати комісію з проведення конкурсу з відбору на посаду керівника Державної митної служби України.
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