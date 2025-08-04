Кабмін запускає конкурс на керівника Держмитслужби та затвердив план реформи митниці

Кабінет міністрів України почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби. Також затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у понеділок у Telegram, передає УНН.

Сьогодні на засіданні уряду ми почали процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами

За її словами, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Від України:

Від міжнародних партнерів:

Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці - це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету