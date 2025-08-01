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Свириденко доручила Марченку сформувати конкурсну комісію для відбору очільника митниці

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Юлія Свириденко доручила Сергію Марченку винести на розгляд уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника Держмитслужби. Це має забезпечити прозорий та професійний відбір.

Свириденко доручила Марченку сформувати конкурсну комісію для відбору очільника митниці

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченко винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника Державної митної служби. Про це вона повідомила в Telegram, передає УНН.

Деталі

Провела нараду з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці. Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету

- написала Свириденко.

Доповнення

У вересні минулого року Парламент ухвалив закон про реформу митниці, що є важливою умовою для отримання міжнародної допомоги. Зміни включають новий порядок відбору керівника, щорічний аудит та підвищення зарплат працівникам митної служби.

Серед іншого, Кабмін після набрання чинності закону, а саме 1 листопада 2024 року, мав протягом двох місяців сформувати комісію з проведення конкурсу з відбору на посаду керівника Державної митної служби України.

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Нагадаємо

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної Безпеки Олександр Цивінський пройде поліграф.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Марченко Сергій Михайлович
Юлія Свириденко
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Україна